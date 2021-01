General Motors schroeft investeringen in elektrisch rijden op

In 2035 moet het grootste deel van de auto's die General Motors produceert elektrisch zijn. Het is de bedoeling dat alle nieuwe lichtgewicht voertuigen tegen die tijd emissievrij rijden, maakte het Amerikaanse autoconcern vandaag bekend. Vijf jaar later moet het hele bedrijf CO2-neutraal opereren.

General Motors is een van de grootste autobedrijven ter wereld. Het concern, bekend van merken als Cadillac, Chevrolet en GMC, verkoopt jaarlijks wereldwijd zo'n 8 miljoen auto's, onder andere SUV's. Ook zulke zware auto's, die meer CO2 uitstoten dan kleinere modellen, moeten straks zoveel mogelijk op elektriciteit gaan rijden, zegt General Motors.

Extra geld

Dat het bedrijf in 2025 dertig volledig elektrische autotypes wil aanbieden, was al bekend. General Motors steekt daar 7 miljard dollar meer in dan vorig jaar nog werd ingeschat: de komende jaren gaat het om 27 miljard dollar.

In 2019 verkocht General Motors in de Verenigde Staten ruim 2,5 miljoen auto's, waarvan iets meer dan 20.000 elektrische exemplaren. Het bedrijf gaat overigens ook door met het efficiënter maken van het brandstofverbruik van zijn bestaande "traditionele" auto's, staat in een verklaring.

Joe Biden

Het voornemen van General Motors komt een aantal dagen na een plan van de net aangetreden president Biden. Die beloofde maandag dat hij het wagenpark van de federale overheid - bestaande uit zo'n 650.000 voertuigen - volledig elektrisch wil maken.