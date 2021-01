'Superaankoop' Noa Lang bezorgt Club Brugge zege in stadsderby, uit pass van Dost

Lang had de bal na een klein uur spelen voor het intikken na breedleggen van Bas Dost, normaliter meestal het eindpunt van een aanval. Het was alweer de achtste competitietreffer van Lang in zestien wedstrijden. Daarnaast was hij goed voor zes assists.

Donderdagavond was Lang weer goud waard voor Club door in de met 2-1 gewonnen stadsderby tegen Cercle Brugge de beslissende treffer voor zijn rekening te nemen.

Hij wordt door kenners al de beste speler van de Belgische competitie en door zijn coach een "superaankoop" genoemd: Noa Lang. De 21-jarige aanvaller schittert week in, week uit bij Club Brugge, waarmee hij fier aan kop gaat in de Jupiler Pro League.

En dit is nog maar het begin, voorspelde Club Brugge-trainer Philippe Clement afgelopen weekeinde. Lang had Club zojuist met twee assists en een Man of the Match-waardige prestatie langs titelconcurrent Racing Genk geleid (3-2).

"Volgens mij speelt hij nog maar op zestig procent van zijn kunnen", aldus een dolgelukkige Clement. "Vergeet niet dat hij nog maar 21 jaar oud is en dat dit het eerste seizoen is waarin hij zoveel wedstrijden speelt. Hij is een superaankoop geweest van ons bestuur."

Club Brugge nam Lang afgelopen zomer over van Ajax, waar de aanvaller Dusan Tadic voor zich moest dulden. Dit seizoen speelt Lang op huurbasis in België, maar bij zijn overgang werd afgesproken dat Club hem komende zomer definitief overneemt.

Eenzaam aan kop

Lang werd tegen Cercle Brugge vijf minuten na zijn treffer naar de kant gehaald. Vanaf de tribune zag hij zijn ploeggenoten de 2-1 zege over de streep trekken. Koploper Club Brugge vergrootte het gat met nummer twee Genk daardoor tot veertien punten.