Schilderij van Botticelli brengt 76 miljoen euro op

Een zeldzaam portret van de Italiaanse renaissanceschilder Sandro Botticelli is voor 76 miljoen euro geveild in New York. Dat maakt dit het op een na waardevolste schilderij ooit van een oude meester. Alleen een werk van Leonardo da Vinci heeft vier jaar geleden meer opgeleverd, namelijk 370 miljoen euro.

Het werk van Botticelli was het absolute topstuk van de veiling van Sotheby's. Van de Florentijnse meester zijn voor zover bekend nog maar een tiental portretten bewaard gebleven en de meeste daarvan hangen in musea. Vooraf werd gedacht dat het schilderij voor zo'n 66 miljoen euro zou worden verkocht.

Onbekende jongeman

Botticelli maakte het schilderij ergens rond 1480. Het toont een jongeman die een rond schilderij vasthoudt. Wie de man is die op het schilderij wordt afgebeeld, is niet bekend. Sommige experts brengen hem in verband met de invloedrijke familie De' Medici.

De laatste eigenaar, de inmiddels overleden New Yorkse vastgoedeigenaar Sheldon Solow, kocht het werk in 1982 voor ruim 900.000 euro. De afgelopen decennia was Portret van een jonge man te zien in een aantal toonaangevende musea, waaronder de National Gallery in Londen en het Metropolitan Museum of Art in New York. Wie de koper is, is niet bekendgemaakt.

Op de veiling zou ook een schilderij van Rembrandt verkocht worden. De verwachting was dat dat werk 16 tot 25 miljoen euro zou opbrengen, maar de eigenaar heeft het schilderij op het laatste moment teruggetrokken.