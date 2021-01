Onderzoekscommissie: geen aanwijzingen voor antisemitisme binnen vakgroep Cliteur

Er is nooit sprake geweest van antisemitisme binnen de afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden waar Paul Cliteur hoogleraar is. Dat concludeert de commissie-Corstens na gesprekken met 27 (oud-)promovendi en (oud-)medewerkers van de universiteit.

Aanleiding voor het onderzoek waren beschuldigingen dat Cliteur jarenlang bedenkelijke uitspraken van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet had genegeerd. Cliteur begeleidde hem in Leiden bij zijn promotie. Baudet ziet de Leidse hoogleraar, die tot voor kort ook in de Eerste Kamer zat voor FvD, als zijn intellectuele mentor.

Cliteur zou door de jaren heen meerdere malen zijn gewezen op mogelijk antisemitische uitspraken van Baudet. Maar volgens GeenStijl heeft hij nooit ingegrepen en de verhalen hierover gebagatelliseerd.

De beschuldigingen aan Cliteurs adres kwamen nadat er ophef was ontstaan rond antisemitische uitspraken binnen de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie. Ook Baudet zelf zou zich antisemitisch hebben uitgelaten.

'Aanzien aangetast'

Volgens de Leidse rector magnificus Carel Stolker raakte "het verwijt van een patroon van antisemitisme" ook Cliteur. Daarom kwam er een onderzoek.

Stolker zegt nu blij te zijn met de resultaten. "Door het rapport zijn de zorgen over deze geruchten over antisemitisme weggenomen. Dat is heel belangrijk: allereerst voor de betrokken hoogleraar en de medewerkers van de afdeling, maar natuurlijk ook voor de medewerkers en studenten van de faculteit en van de universiteit."