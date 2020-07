Clubs in eredivisie kregen voor bijna 25 miljoen euro aan NOW-steun

Voetbalclubs in de eredivisie ontvingen bijna 25 miljoen euro voorschotten aan NOW-geld. Dat blijkt uit de database van de eerste ronde loondoorbetaling die het UWV vanavond online heeft gezet. Daarin staan de ongeveer 140.000 bedrijven die steun aangevraagd en gekregen hebben. In totaal heeft het UWV bijna 8 miljard euro aan alle bedrijven uitgekeerd.

Ajax, PSV en AZ vormen de top drie van de clubs die steun aanvroegen. "Gebruikmaken van de NOW-regeling is onderdeel van het Deltaplan om het betaald voetbal te redden", laat de KNVB in een reactie weten. "Het betaald voetbal is zeer zwaar getroffen: vanuit de overheid mocht er sinds half maart niet meer gevoetbald worden. Dat betekent leegstaande stadions, terwijl de kosten doorlopen."

Volgens de KNVB zijn ongeveer 10.000 mensen voor hun inkomen afhankelijk van het betaald voetbal. Naar verwachting hebben de clubs samen ongeveer 10 miljoen euro per maand aan NOW nodig, tot ze in september weer mogen voetballen.

Plaats 95

Ajax, dat bijna 4 miljoen aan steungeld kreeg, komt overigens pas op plaats 95 van de 100 grootste NOW-aanvragers. Ter relativering: KLM voert die lijst aan met een bedrag van 301 miljoen euro.

Overigens wordt met de NOW-steun niet het hele salaris van topspelers vergoedt: er geldt een maximum per persoon van 9538 euro per maand. Van spelers die meer verdienen moet de club het restant voor eigen rekening nemen.

Hieronder de rangschikking op volgorde van het bedrag aan steun dat een club heeft aangevraagd.