Mercedes-baas Wolff verzekert: 'We zijn dicht bij een akkoord met Hamilton'

De Formule 1-coureurs bereiden zich voor op het nieuwe seizoen en Lewis Hamilton is daarop geen uitzondering. Tot zover niets nieuws. Wat wel opmerkelijk is: de wereldkampioen doet dat zonder contract voor 2021 op zak.

Maar daar komt snel verandering in, verzekert Toto Wolff. "We zijn dicht bij een akkoord. Het zal binnenkort gebeuren", stelde de teambaas van Hamiltons Mercedes de fans van de Duitse renstal gerust.

Wolff heeft altijd volgehouden dat het contract er komt, maar de onderhandelingen duren beduidend langer dan gepland. Volgens de teambaas is er al wel een akkoord bereikt over de testraces in Bahrein van 12 tot en met 14 maart, twee weken voor de seizoensopener, de Grand Prix van Bahrein.