Klachten over leveringen en klantenservice Ikea

Veel klanten die artikelen bij Ikea besteld hebben, beklagen zich de afgelopen weken over de dienstverlening. Op verschillende klachtenwebsites komen relatief meer recensies van ontevreden kopers binnen. Ze melden bijvoorbeeld dat producten laat of helemaal niet geleverd worden, en dat de klantenservice slecht bereikbaar is.

"We realiseren ons dat de service niet bij alle klanten naar tevredenheid verloopt en waarderen het geduld van onze klanten", zegt een woordvoerder van Ikea in een reactie tegen NOS, nadat het AD er als eerste over had bericht.

Op de website van Ikea staat inmiddels een melding. "Let op: door extreme drukte kunnen we je bestelling soms niet aannemen, probeer het later opnieuw. Daarnaast hebben we vertraging bij het bezorgen van online bestellingen. Excuses voor het ongemak."

Kasten niet geleverd

Bij het Klachtenkompas van de Consumentenbond kwamen afgelopen weken enkele tientallen klachten binnen. "Het is begrijpelijk dat er over een groter bedrijf meer klachten binnen kunnen komen dan over een kleiner bedrijf, maar als je kijkt naar de afgelopen weken zie je wel dat er iets speelt", zegt Joyce Donat, woordvoerder van de Consumentenbond. De opmerkingen gaan vaak over hetzelfde: producten die nog niet geleverd zijn en de klantenservice die ze niet te pakken krijgen.