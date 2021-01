Jongeren somber door lockdown: 'Mijn leven is saai en uitzichtloos'

"Mijn wereld staat stil", "het voelt alsof ik niets bereik" en "het lukt niet meer om positief te blijven", laten volgers weten. Geluiden die ook de Kindertelefoon hoort . Die meldde gisteren dat jongeren meer dan in de eerste lockdown bellen over emotionele problemen.

Je vrienden niet meer zien, veel binnen zitten en het gevoel hebben dat je zit opgesloten in je hoofd. Veel jongeren voelen zich somber door corona. Dat valt op te maken uit de antwoorden op een vragenlijst van NOS Stories, die bijna 9000 volgers invulden. Eén op de drie jongeren geeft zijn of haar leven op dit moment een onvoldoende.

Een van die jongeren die zich somber voelen is de 18-jarige Juul. Ze geeft haar leven een vijf. Net dit jaar was ze begonnen met haar studie en daarvoor verhuisde ze van de Achterhoek naar Amsterdam. Inmiddels is haar huisgenoot vertrokken en woont ze alleen. Haar familie en vrienden wonen in de Achterhoek.

Ze heeft geen werk en geen studie, daarmee is ze gestopt. De studie bleek niet zo leuk en online lessen volgen vond ze moeilijk. Ze voelt zich alleen. "Het leven is saai en uitzichtloos", zegt Juul. Ze probeert iedere dag een planning te maken met dingen als wandelen en boodschappen doen. "Maar in de middag heb je dat allemaal gedaan, en heb je niet heel veel meer om te doen. Dan ga je nadenken. Vooral op die momenten voel ik me alleen."

Ook Jurriaan (17) voelt zich soms eenzaam. Dat komt doordat hij nu niet naar school toe kan, zegt hij, en omdat hij zijn vrienden nu alleen maar online spreekt. Hij geeft zijn leven geen onvoldoende, maar voelt zich er wel soms verdrietig over:

"Dat ik ze niet meer kan zien en niets meer kan doen. Dan voel ik me echt opgesloten, ook mentaal." Hij is blij dat hij nog een bijbaantje heeft als maaltijdbezorger. "Dan zit ik op de fiets en denk ik: yes, ik mag even naar buiten." Dat is fijn, zegt Jurriaan, want de rest van de dag moet-ie naar zijn computerscherm staren. "Die online lessen maken me moe. Ik zit wel een beetje aan de max, ik zou echt willen dat we weer naar school kunnen."

Niet zwak lijken

Daar is Fatima van 15 het mee eens. "Kleine momentjes zoals lachen met je vriendinnen in de aula... Als je ze niet meer hebt, denk je: dat waren wel écht leuke dingen." Ze mist haar leven van voor corona en geeft haar leven nu net als Juul een vijf. "Het voelt alsof je alleen bent in een doos en die gaat maar niet open". Fatima denkt dat veel jongeren niet over dat sombere gevoel willen praten, omdat ze juist willen laten zien dat ze het allemaal best kunnen. "We willen niet zwak lijken."

Uit de vragenlijst van NOS Stories is verder af te leiden dat jongeren vooral hun vrienden te missen, daarna volgen feestjes. Energie halen ze nog wel uit een film of serie kijken, hun bijbaantje of een stuk wandelen. Volgens Juul is dat laatste heel belangrijk om te doen. "Je moet echt het huis uit komen, want in je kamer ga je je echt naar voelen op een gegeven moment."