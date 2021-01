Kabinet houdt voorlopig vast aan tweede prik na 6 weken

Het kabinet houdt voorlopig vast aan het besluit om mensen die het vaccin van Pfizer/Biontech krijgen pas na 6 weken een tweede prik te geven. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

Wel vraagt het ministerie aan de Gezondheidsraad om zich op de kortst mogelijk termijn uit te laten over het advies van het Europese Medicijn Agentschap EMA. Dat zei vandaag dat de tweede prik na uiterlijk drie weken gegeven moet worden.

Er is volgens de EMA onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het oprekken van die termijn geen kwaad kan. Mogelijk is de bescherming niet volledig als de tweede injectie langer dan drie weken op zich laat wachten. Ook de fabrikant zelf houdt vast aan die termijn.

Minder doses op voorraad

Vorige week paste het kabinet de vaccinatiestrategie juist aan, nadat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) had geconcludeerd dat een langere periode dan drie weken veilig is. Daarmee hoeven er ook minder vaccins op voorraad te blijven en kunnen mensen eerder de eerste dosis krijgen. Er is veel kritiek op het feit dat nog maar weinig mensen ingeënt zijn, terwijl er honderdduizenden doses op de plank liggen.

Voor mensen die voor de wijziging van vorige week al een afspraak hadden gemaakt voor een tweede prik verandert er niets, laat het ministerie weten. Zij krijgen gewoon na drie weken hun vervolgvaccinatie.