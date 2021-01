Relschoppers via supersnelrecht de cel in

Twee mannen uit Amersfoort en Utrecht zijn in een supersnelrechtzitting veroordeeld tot celstraffen voor hun bijdrage aan de rellen van afgelopen week.

Een 20-jarige man uit Amersfoort is veroordeeld tot een celstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk, voor het gooien van een steen naar een politiebus. De verdachte gooide de steen bij ongeregeldheden in Amersfoort afgelopen maandag.

Een 32-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden voor het plaatsen van opruiende berichten in een chatgroep. Hij had in de chatgroep geopperd om met een busje een supermarkt in te rijden en de winkel in brand te steken. Ook zei hij thuis nog zwaar vuurwerk te hebben liggen. De verdachte zei tijdens de zitting dat hij een grap maakte. De rechtbank ging daar niet in mee, meldt RTV Utrecht.

Aanhoudingen

Naast de veroordelingen zijn ook vandaag meerdere personen aangehouden die via sociale media zouden hebben opgeroepen tot geweld.

Zo heeft de politie vijf mannen uit Medemblik en een man uit Wervershoof aangehouden. Volgens de politie zouden de verdachten in een WhatsApp-groep dreigende en opruiende uitlatingen hebben gedaan en riepen ze op om te gaan rellen in Medemblik.

Het zestal wordt verdacht van het aansporen tot geweld. Een van hen moet vandaag al voor de rechter verschijnen, schrijft NH Nieuws.

Opruiing

Vanochtend is een 21-jarige man uit Hoensbroek aangehouden. Volgens de politie wordt hij verdacht van opruiing omdat hij op sociale media berichten deelde waarin werd opgeroepen een politiebureau in brand te steken.

De verdachte werd thuis door agenten van zijn bed gelicht. Zijn zaak wordt morgen via het supersnelrecht behandeld, meldt 1Limburg.

Ook andere relschoppers moeten morgen voor de rechter verschijnen. Zo wordt een 19-jarige Rotterdammer verdacht van het gooien van voorwerpen richting een bus van de mobiele eenheid tijdens de rellen in Rotterdam. Een 25-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van het plunderen van een winkel, meldt Rijnmond.