OM eist in hoger beroep 10 jaar tegen bedreiger Geert Wilders

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een celstraf van tien jaar geëist tegen de Pakistaan die in 2018 werd opgepakt voor bedreiging van PVV-leider Wilders. Behalve van bedreiging verdenkt het OM de man van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf en opruiing.

Het OM had in 2018 bij de behandeling in eerste aanleg een celstraf van zes jaar geëist. De rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf van tien jaar. De nu 28 jaar oude verdachte vond die straf te hoog en ging in hoger beroep.

Wilders was zelf ook in de rechtszaal. Hij zat vooraan op een paar meter van de verdachte. Hij maakte geen gebruik van zijn recht om als slachtoffer het woord te voeren.

Facebook-filmpje

De verdachte reisde in augustus 2018 van Frankrijk naar Den Haag, waar hij op station Den Haag Centraal werd opgepakt. De avond ervoor had hij in een Facebook-filmpje een aanslag op Wilders of de Tweede Kamer aangekondigd. Dat deed hij vanwege de wedstrijd die Wilders had uitgeschreven rond cartoons van de profeet Mohammed. De politicus zag daar later om veiligheidsredenen van af.

De verdachte zegt nu dat hij in die tijd verward en emotioneel was en dat hij niet echt van plan was een aanslag te plegen. Het OM gelooft daar niets van. De verdachte had "onmiskenbaar maar één doel", zei de advocaat-generaal. "Hij wilde een door het volk gekozen politicus onthoofden in het Tweede Kamergebouw." Hij vindt tien jaar cel, gezien de ernst van de feiten, een gerechtvaardigde straf.