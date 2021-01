Beierse burgemeester zet in op vaccinatiepas voor extra vrijheden

Moeten mensen die tegen corona zijn gevaccineerd hun vrijheden terugkrijgen - eerder dan de rest van de bevolking? Zoals reizen naar het buitenland of uit eten gaan in een restaurant? Die discussie wordt op dit moment op Europees niveau volop gevoerd, er zijn nog veel vragen en bezwaren.

Maar in de Beierse regio Altötting hebben ze besloten de uitkomst daarvan niet af te wachten. Daar krijgt iedereen die dat wil bij z'n tweede prik alvast een vaccinatiepas.

Samen cruisen op de Rijn

Het vaccinatiebewijs is een initiatief van regioburgemeester Erwin Schneider. "Ik hoop dat we met deze pas sneller terug kunnen naar het normale leven", zegt hij.

Op dit moment zijn er nog geen concrete toepassingen, maar dat duurt volgens Schneider niet lang meer. Als een groot deel van de 80-plussers is ingeënt, kunnen ze misschien een closed group vormen, schetst hij zijn toekomstbeeld. "En dan samen bijvoorbeeld weer een leuke cruise op de Rijn maken. Ze kunnen alvast van alle vrijheden genieten."

Angst voor tweedeling

Maar de Duitse regering ziet eigenlijk niks in zo'n vaccinatiepas. De angst bestaat dat er een tweedeling in de samenleving ontstaat als gevaccineerden bepaalde privileges krijgen. Het onderwerp ligt gevoelig, zeker zolang de vaccins schaars zijn en veel mensen die een prik willen die nog niet kunnen krijgen.

Daarnaast is er nog geen antwoord op de vraag of ingeënte mensen nog besmettelijk kunnen zijn. Als dat zo is, dan is een 'vaccinatie-vrijbrief' sowieso geen goed idee en zouden ook gevaccineerden zich aan de mondkapjesplicht, afstand en quarantaine moeten houden.

Vaccinpas als toegangsbewijs

Toekomstmuziek dus, maar wel een toekomst waarover al volop over wordt nagedacht. En niet alleen in Beieren. Zo is Israël al bezig met een 'groene pas' voor gevaccineerden, die ingezet kan worden bij reizen en als toegangsbewijs voor onder meer culturele evenementen. Cyprus en de Seychellen willen toeristen met zo'n pas zonder quarantaineplicht het land in laten.

Ook denken verschillende vliegmaatschappijen al na over het reizen met een prikbewijs. De burgemeester van Altötting: "Je houdt deze ontwikkeling niet tegen. De regering moet oppassen dat ze niet door de realiteit wordt ingehaald."

Extra vrijheden of teruggegeven burgerrechten?

Bovendien wordt de discussie volgens burgemeester Schneider "verkeerd om" gevoerd: "Het gaat er niet om dat gevaccineerden privileges krijgen, maar je geeft ze hun ingeperkte burgerrechten terug."

Dat is een standpunt waarachter steeds meer politici zich scharen. Ook prominente politici uit de CDUvan bondskanselier Merkel, onder wie Norbert Röttgen. Hij zegt dat "de beperking van de vrijheid alleen te verantwoorden is, zolang er een gevaar voor de gezondheid bestaat". Is het gevaar verdwenen, zegt hij, dan moeten uit grondwettelijke en principiële overwegingen ook de beperkingen weer worden opgeheven.