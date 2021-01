Straks eerst Sparta-Twente, daarna Ajax-Willem II

Feyenoord verhuurt Dylan Vente tot het einde van het seizoen aan Roda JC. De 21-jarige spits speelde sinds de zomer voor Feyenoord Onder 21, dat in verband met de coronamaatregelen al maanden niet meer in actie is gekomen.

"Voor jonge voetballers zoals Dylan is het belangrijk om veel te spelen", aldus Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. "Daar heeft hij op deze manier meer kans op. Roda JC krijgt er op hun beurt een goede voetballer bij, die hen hopelijk kan helpen om het verschil te maken. En voor Feyenoord is dit goed omdat het helpt in het bieden van perspectief voor de voetballers van Onder 21, wiens competitie al sinds september stilligt."

Vente speelt al sinds 2009 bij Feyenoord. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan RKC Waalwijk. Roda JC is de nummer 9 van de eerste divisie.