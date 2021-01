Van den Berg wint bike-off en bemachtigt laatste ticket Tokio

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli (die normaal gesproken reserve zal zijn in Tokio) waren al zeker van hun plaats op de teamsprint. Voor de 37-jarige Bos betekent het dat voor hem een vierde olympische deelname er niet meer inzit.

De speciale bike-off in het Zwitserse Grenchen kende drie rondes met staande start, met daartussen 35 minuten pauze. Na drie keer een ronde voluit sprinten bleek Van den Berg de snelste van de drie, waardoor hij in Tokio de sprint mag aantrekken.

Baanwielrenner Roy van den Berg heeft het laatste olympische ticket voor het baanwielrennen in Tokio bemachtigd. Hij mag als starter op de teamsprint mee naar Tokio. De renner streed vandaag in een speciale bike-off tegen Nils van 't Hoenderdaal en Theo Bos.

Van den Berg was op voorhand al de favoriet van de bike-off. De 32-jarige renner is in de basis de snelste van de drie en maakte die status ook vandaag weer waar.