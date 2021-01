Groepsfase EK loopt voor Jong Oranje direct over in kwalificatiereeks voor 2023

In de kwalificatiereeks voor het EK van 2023 neemt Jong Oranje het in de groepsfase op tegen Zwitserland, Wales, Bulgarije, Moldavië en Gibraltar. Over acht weken is al de eerste wedstrijd.

Eerst het EK van 2021

Jong Oranje speelt dit voorjaar echter eerst nog de groepsfase van het EK van 2021. Dat eindtoernooi wordt gespeeld in Hongarije en Slovenië. De ploeg van Erwin van de Looi treft daar Roemenië, Duitsland en Hongarije.

De nummers een en twee plaatsen zich voor de kwartfinales, die samen met de halve finales en de finale twee maanden later gespeeld wordt. Dat heeft allemaal te maken met het verplaatsen van het toernooi vanwege de coronapandemie.