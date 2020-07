Van Ruijven emotioneel na WK-goud: 'Mijn droom is uitgekomen'

Van Ruijven emotioneel na WK-goud: 'Droom is uitgekomen, ben zo blij' - NOS

Na een zinderende ontknoping op de 500 meter pakte shorttrackster Lara van Ruijven in Sofia de wereldtitel. En dat zorgde voor tranen van vreugde bij de 26-jarige Haagse. "Mijn droom is uitgekomen, ik ben zo blij", snikte wereldkampioene Van Ruijven. "Ik ging ervoor en wist dat het erin zat. En als het dan ook nog allemaal lukt..." Eerste WK-goud In eerste instantie leek Van Ruijven overigens mis te tasten. Ze kwam vallend over de finish nadat ze op het laatste moment nog was gepasseerd door Martina Valcepina. Maar de Italiaanse werd gediskwalificeerd omdat ze een duw had uitgedeeld. "Het is jammer dat ik niet juichend over de finish kwam. Ik dacht alleen maar: shit, omdat ik dacht dat ik hem net gemist had. Maar ze kreeg een straf."

En zo kreeg Van Ruijven het eerste WK-goud ooit voor een Nederlandse individuele shorttrackster omgehangen. "Onbeschrijflijk, dit is echt heel gaaf", aldus Van Ruijven. De wereldkampioene werd even later al gebeld door premier Rutte, die haar met de titel wilde feliciteren. Van Ruijven was toen echter al bezig met de voorbereiding op de relay. "Ik bel hem wel even terug", lachte de shorttrackster. Schulting blij met brons Achter Van Ruijven kwam Schulting als vierde over de finish en dat leverde dus alsnog brons op. "We hadden geen pact gesloten, niks besproken met elkaar", zei Van Ruijven. "Gewoon gaan. Suus reed ook nog met het oog op het klassement en ik echt voor die 500 meter, mijn enige afstand dit weekeinde. Ik ben zo blij dat het gelukt is."

Dit is echt fantastisch", reageerde Schulting. "Vooral omdat Lara wereldkampioen is geworden. En voor mij zijn dit belangrijke punten die ik mee kan nemen naar het allroundklassement."

Na de 1.500 meter, waarop Schulting werd gediskwalificeerd, zag het er nog even somber uit voor de Europees kampioene. "Ik had wat recht te zetten en heb een fantastische kwart- en halve finale laten zien. De finale was iets minder. Maar ik ben blij met brons en de punten. Het is weer helemaal open."