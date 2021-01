In een woonwijk in het Drentse dorp Tynaarlo is vanmiddag een auto een huis binnengereden.

Waardoor het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurder van het voertuig is er na de aanrijding vandoor gegaan. De politie is nog naar deze persoon op zoek. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten.

Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat de bewoners van het huis zichzelf in veiligheid konden brengen.