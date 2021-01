Machlas onder indruk van doelpuntenmachine Giakoumakis: 'Hij is fantastisch'

Machlas: 'Giakoumakis verbaast iedereen. Zelfs zichzelf' - NOS

Met twintig doelpunten in negentien wedstrijden voor VVV-Venlo is de Griek Georgios Giakoumakis een ware sensatie in de eredivisie. Alleen Tonny van der Linden (DOS, 1956/1957) wist sneller op twintig doelpunten te komen. Nikos Machlas, oud-spits van Vitesse en Ajax en bovendien een held voor Giakoumakis, volgt met verbazing de verrichtingen van zijn landgenoot. "Hij verbaast iedereen", zegt Machlas daags na de vier doelpunten van Giakoumakis tegen Vitesse. "Niet alleen mij, maar ook zichzelf. Het is de eerste keer dat hij dit voor elkaar krijgt en het is heel moeilijk om zoveel goals te maken voor zo'n soort team."

Machlas was de laatste en enige Griekse speler die ooit topscorer van de eredivisie wist te worden. In het seizoen 1997/1998 maakte hij maar liefst 34 doelpunten voor Vitesse. Na 60 goals in Arnhemse dienst maakte Machlas een transfer naar Ajax, waar hij 38 keer tot scoren kwam in ruim drie seizoenen. Volgens Machlas heeft Giakoumakis alles in huis wat een topspits nodig heeft. "Hij heeft alle talenten om te scoren. Hij is sterk, snel en goed in het zestienmetergebied." In supermaand januari is Giakoumakis vanuit alle hoeken en standen trefzeker. Hij zorgde er met vier doelpunten hoogstpersoonlijk voor dat Vitesse met 4-1 werd verslagen. En vier doelpunten maken in één wedstrijd is voor de Griek geen uitzondering. Tegen ADO Den Haag was hij eerder ook al goud waard met vier treffers. Bekijk hier de vier doelpunten in het duel VVV-Vitesse:

Bekijk de samenvatting van VVV-Venlo - Vitesse - NOS

Machlas legt uit dat vertrouwen een belangrijke rol speelt. "Als aanvallers scoren en scoren, dan gaan ze steeds meer in zichzelf geloven. Dat helpt psychologisch om nog meer doelpunten te maken." De 47-jarige Machlas voelt zich vereerd dat Giakoumakis hem als held ziet. "Dat is een groot compliment en dat vind ik heel leuk." Door de prestaties van zijn landgenoot wordt Machlas herinnerd aan zijn tijd in Nederland.

Machlas: 'Alle kranten schrijven over Giakoumakis' - NOS

Van 1996 tot en met 2002 speelde hij in Nederland en dat is een periode waar hij graag aan terugdenkt. Machlas ziet veel gelijkenissen tussen hem en Giakoumakis, maar er is een groot verschil. Giakoumakis heeft in zijn eerste jaar meer doelpunten achter zijn naam staan. "Hij doet het veel sneller. Toen ik naar Nederland kwam, arriveerde ik met een blessure. Ik moest zes maanden herstellen, daarna begon ik mijn draai te vinden. Giakoumakis deed het meteen vanaf het begin."

Machlas heeft een boodschap voor Giakoumakis, in het Grieks - NOS

De prestaties van Giakoumakis blijven ook in zijn geboorteland Griekenland niet onopgemerkt, vertelt Machlas. "In alle kranten en op websites wordt er over hem geschreven. Wat ik gisteren zag, is een groot compliment voor hem. Het is echt zijn jaar." Giakoumakis heeft inmiddels drie interlands achter zijn naam staan en was bij zijn debuut na 17 minuten al trefzeker. Machlas weet zeker dat John van 't Schip, bondscoach van Griekenland, de spits goed in de gaten houdt. "Ik ben natuurlijk niet degene die de bondscoach vertelt wie er in de basis moeten staan, maar Giakoumakis is denk ik de eerste keus voor ons nationale team."

Inmiddels wordt in Nederland gespeculeerd over de toekomst van Giakoumakis. Er wordt verwacht dat een transfer van de Griek VVV flink wat geld kan opleveren. Volgens Machlas moet Giakoumakis vooral een club kiezen die veel aanvalt. "Hij moet een team vinden dat hem ondersteunt om nog meer doelpunten te maken." Machlas denkt dat veel clubs interesse zullen hebben in de spits. Hij benadrukt dat Giakoumakis zelf goed moet nadenken over het vervolg van zijn carrière. "Hij is pas 26 jaar oud en heeft dus nog een mooie toekomst voor zich." Volgens Machlas zou Duitsland een goede optie kunnen zijn. "Maar ik hoop Vitesse", zegt hij lachend. "Dan zet hij het verhaal voort."