Straatracer krijgt vier jaar cel voor doodrijden vrouw in rolstoel

Een man van 28 is veroordeeld tot vier jaar cel vanwege het doodrijden van een vrouw in een rolstoel, afgelopen zomer in Vlissingen. De man hield onder invloed van cannabis een straatrace met een andere automobilist.

Het ongeluk gebeurde op 10 juni, op een weg waar maximaal 50 kilometer per uur mag worden gereden. De twee auto's reden enige tijd met hoge snelheid bumper aan bumper en bij een inhaalmanoeuvre raakte een van de wagens een overstekende vrouw (42) in een rolstoelfiets. De auto kwam vervolgens in botsing met een tegemoetkomend voertuig en eindigde tegen een boom.

De vrouw in de rolstoel overleed een paar dagen later in een ziekenhuis. Een man in de tegemoetkomende auto raakte gewond.

168 kilometer per uur

De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte, weigerde mee te werken aan een bloedtest. Uit een speekseltest bleek dat hij cannabis had gebruikt.

De man gaf toe dat hij te hard had gereden. Een paar seconden voor het ongeluk was een snelheid geregistreerd van 168 kilometer per uur. Toen hij de rolstoel voor zich zag opdoemen, trapte hij vol op de rem. Op het moment van de aanrijding was zijn snelheid 77 kilometer per uur.

De rechtbank spreekt de man vrij van doodslag, omdat hij het slachtoffer niet opzettelijk van het leven heeft beroofd. Ook heeft hij spijt betuigd. Wel neemt de rechtbank het de man kwalijk dat hij niet heeft willen vertellen wie de andere deelnemer aan de straatrace was. Die persoon is nog steeds spoorloos.

Behalve een celstraf van vier jaar legt de rechtbank de man een rijontzegging voor vijf jaar op. Het vonnis is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.