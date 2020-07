Van Ruijven pakt wereldtitel op 500 meter, brons Schulting

Lara van Ruijven heeft op de WK shorttrack in Sofia goud veroverd op de 500 meter. Suzanne Schulting pakte brons.

De ontknoping op de kortste afstand was zinderend. Van Ruijven nam in de finale direct de leiding en sloeg een aardig gaatje. In de laatste bocht kwam Martina Valcepina echter opzetten en de winnares van de drie laatste wereldbekers finishte met met veel duw- en trekwerk als eerste.

De jury was het daar niet mee eens schrapte de Italiaanse terecht uit de uitslag. Daardoor was er alsnog goud voor Van Ruijven en brons voor Schulting, die in eerste instantie als vierde was geëindigd. Het zilver was voor de Chinese Fan Kexin.

Algemeen klassement

Schulting deed daarmee goede zaken voor het algemeen klassement. Daarin gaan Choi Min-jeong (winnares van de 1.500 meter en Van Ruijven samen aan de leiding.