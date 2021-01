Lampenfabrikant Signify verwacht langdurige gevolgen corona en schrapt honderden banen

Bij lampenfabrikant Signify verdwijnen 700 banen. In Nederland gaan zo'n 250 arbeidsplaatsen verloren, 10 procent van het totaal. Signify, de voormalige lichtdivisie van Philips, voorziet dat de coronacrisis langdurige gevolgen heeft en wil daar met deze maatregel op anticiperen.

Het bedrijf denkt pas in 2023 weer terug te zijn op de omzet van voor de corona-uitbraak. Verwacht wordt dat bedrijven de komende jaren minder investeren in verlichting van bijvoorbeeld kantoren, hotels en winkelpanden.

Toen de coronacrisis vorig jaar losbarstte, ging een groot deel van het personeel tot en met juni 20 procent minder werken en kreeg daar ook 20 procent minder voor betaald. Later bleken de resultaten over 2020 minder tegen te vallen dan gedacht en kreeg het personeel het ingeleverde salaris alsnog.

Dividend

Signify besloot toen ook om dividend over 2019 en 2020 uit te keren. In dat licht is het nieuws over de ontslagen wrang, zegt Jörg Sauer van vakbeweging VHP2 tegen het Eindhovens Dagblad: "Met name het uitkeren van dividend om aandeelhouders tevreden te stellen terwijl er veel mensen uit moeten, wekt wrevel."

De banen verdwijnen vooral op het hoofdkantoor in Eindhoven en in Amsterdam. Het betreft plaatsen op de afdelingen juridische zaken, personeelszaken en communicatie. Wereldwijd werken er 37.000 mensen bij Signify. In de Amerikaanse staat Mississippi wordt een fabriek gesloten als onderdeel van een al geplande reorganisatie.

Vrijdag presenteert Signify de jaarcijfers over 2020.

Signify ontwikkelde een UV-lamp die oppervlaktes kan ontsmetten: