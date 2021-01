Lek in GGD-systeem al driekwart jaar aanwezig

De export-functie in het systeem van de GGD bestaat sinds april en maakte het mogelijk om lijsten met geteste personen te downloaden en door te sturen naar anderen. Die functie was bedoeld voor het maken van rapportages en het overdragen van gegevens naar andere systemen, maar blijkt te zijn misbruikt.

Het uitdraaien van lijsten met geteste mensen is al sinds de start van het corona-testsysteem van de GGD mogelijk. Dat blijkt uit instructies voor GGD-medewerkers, die in handen zijn van de NOS.

Maar overzichten met dossiers kunnen ook worden geëxporteerd als PDF- of Excel-document. Het gevaar daarbij is dat die documenten kunnen worden doorgestuurd naar anderen, zoals nu ook is gebeurd.

Ook een ander systeem dat GGD-medewerkers gebruiken, genaamd HPzone, dat is bedoeld voor bron- en contactonderzoek, heeft zo'n zoekfunctie. Voor sommige medewerkers moet de zoekfunctie per regio worden aangezet. Daarna is het mogelijk om op naam te zoeken naar mensen die voorkomen in een bron- en contactonderzoek. Ook die gegevens kunnen vervolgens met anderen worden gedeeld, bijvoorbeeld door een foto van het scherm te maken.

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland wil nog niet reageren en komt later met een reactie.

Meermaals gewaarschuwd

De GGD wist bovendien van problemen rondom de privacy. De Volkskrant en Nieuwsuur meldden in september al dat medewerkers niet altijd een Verklaring Omtrent Gedrag hoeven in te leveren en dat medewerkers bij uitslagen kunnen die ze eigenlijk niet mogen inzien. Bovendien waarschuwden medewerkers de GGD intern ook, meldde RTL donderdagmiddag. Desondanks bleef de fraudegevoelige export-functie gewoon openstaan.