Wielrenner Eekhoff krijgt wereldtitel ook van sporttribunaal CAS niet terug

Wielrenner Nils Eekhoff heeft ook bij het sporttribunaal CAS in Lausanne geen gelijk gekregen in zijn zaak tegen de internationale bond UCI. De Nederlander had gehoopt alsnog wereldkampioen bij de beloften van 2019 te worden.

Eekhoff was naar het CAS gestapt, omdat hij na de WK-wegwedstrijd in Yorkshire was gediskwalificeerd.

Te lang achter de auto gereden

Eekhoff was vroeg in de wedstrijd ten val gekomen. Bij die crash schoot zijn schouder uit de kom, maar de wielerbelofte zette de koers toch voort. In de achtervolging op het peloton zou de Nederlander te lang hebben gestayerd achter een auto en zich bij het aanpakken van een bidon hebben laten voorttrekken.

Hoe dan ook, Eekhoff slaagde erin zich weer bij het peloton te voegen en reed daarna naar de wereldtitel. Toen hij zijn regenboogtrui in ontvangt wilde nemen, hoorde hij pas dat hij gediskwalificeerd was.