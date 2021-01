Oud-Heracles-aanvaller Kuwas naar club Keizer in VAE

Al Jazira staat tweede en huurt Kuwas van Al Nasr, dat halverwege de competitie de nummer vier is. In de zomer van 2019 verruilde Kuwas Almelo voor Dubai. Bij de ploeg van oud-Ajax-trainer Keizer zal hij op huurbasis gaan spelen.

De 28-jarige Kuwas speelde in ons land voor Volendam, Excelsior en Heracles. Bij die laatste club was hij het meest succesvol. In het seizoen 2017/2018 scoorde hij zes keer en leverde hij vijftien assists. Een seizoen later was hij goed voor tien goals en elf assists.

In zijn periode bij Heracles werd zijn naam zelfs genoemd bij Oranje, maar hij koos uiteindelijk voor een interlandcarrière bij Curaçao. "Als je je naam bij Oranje hoort vallen, is dat mooi. Maar als je het reëel bekijkt, had ik een transfer moeten maken om weer in beeld te komen", zei Kuwas destijds. Voor het Antilliaanse eiland speelde hij inmiddels acht keer en hij wist daarin één keer te scoren.