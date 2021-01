Voetbalclubs willen kwijtschelding veldhuur: 'Geen vet op de botten'

Amateurvoetbalclubs in Haarlemmermeer willen dat de gemeente de betaling opschort van de huur van hun velden. Tien clubs trekken in een brief aan de bel, omdat ze het geld hard nodig hebben om overeind te blijven.

"Als vereniging betalen wij zo'n 16.000 euro per jaar voor de huur. Daar kun je een heleboel andere dingen van betalen, zoals de vaste lasten en de trainerskosten die doorlopen", zegt Harry den Arend, voorzitter van sportvereniging Pancratius uit Badhoevedorp.

Veel amateurverenigingen worden nu nog overeind gehouden door sponsoren en trouwe leden, maar de vrees is dat dat vangnet steeds kleiner gaat worden. Sommige clubs spelen al helemaal niet meer, omdat het door alle coronamaatregelen niet meer aantrekkelijk is.

Ook lopen verenigingen veel geld mis door het dicht blijven van de kantines, een belangrijke inkomstenbron. Veel verenigingen kunnen dat niet hebben, zegt Den Arend in het NOS Radio 1 Journaal. "Als je al geen vet op de botten hebt, dan ga je snel vermageren."

Verantwoordelijkheid gemeenten

Ben van Olffen van Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV), waarbij zo'n 1600 clubs zijn aangesloten, begrijpt de zorgen van de verenigingen. "Het wordt steeds schrijnender", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Voor Van Olffen gaat opschorten van de huur niet ver genoeg. Hij wijst daarbij op de verantwoordelijkheid van gemeenten. "Er is gewoon een potje voor van het kabinet."

De aanvraag voor de zogenoemde TVS-regeling, voor de huur van sportaccommodaties, moet bij de overheid worden ingediend door de verhuurder. In veel gevallen is dat de gemeente. "Dat geld komt alleen bij de gemeente als er ook daadwerkelijk kwijtschelding is verleend. Het zou schrijnend zijn als een gemeente daar geen gebruik van maakt."

Nieuw steunpakket

Veel clubs zitten volgens Van Olffen in de fase dat ze hun spaartegoeden moeten aanwenden. Dat spaargeld is vaak bedoeld voor onderhoud aan het complex of verduurzaming, zoals de aanschaf van led-verlichting. "Kleine verenigingen hebben weinig knoppen om aan te draaien. Dat betekent dat er geen geld meer is voor investeringen die ze hadden willen doen."

Het kabinet kondigde vorige week aan het steunpakket voor de amateursport te verlengen. Er wordt 240 miljoen euro beschikbaar gesteld om de verenigingen overeind te houden tijdens de lockdown. Het steunfonds voor sport werd vorig jaar al ingezet en is verlengd tot eind juni.

"Maar hoe dat eruit komt te zien, is voor ons nog niet duidelijk", aldus Van Olffen.