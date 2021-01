Koning spreekt na avondklokrellen met bewoners en ondernemers in Den Bosch

Koning Willem-Alexander heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan Den Bosch om te spreken met getroffenen van de avondklokrellen. Hij sprak volgens de Rijksvoorlichtingsdienst met winkeliers en omwonenden. Maandag werden talloze winkels geplunderd in Den Bosch, de politie verrichte 52 aanhoudingen.

Eén van de winkels die de koning bezocht was de Primera van eigenaresse Maaike Neuféglise. Nadat haar winkels was geplunderd, werd er een crowdfundactie opgezet die al snel meer dan een ton opleverde. "Fijn dat we hier langs kunnen komen", zei de koning tegen Neuféglise. Hij noemde haar een symbool, "van de verschrikkingen, maar aan de andere ook van de kracht die van Den Bosch en Nederland uitgaat om u te ondersteunen".

Gisteren werd op sociale media al een boodschap van Willem-Alexander en Máxima verspreid. Daarin spraken zij hun dank uit aan de hulpverleners en agenten die betrokkenen waren bij het in toom houden van relschoppers in verschillende steden. Ze betoonden ook medeleven aan getroffen ondernemers.

Willem-Alexander had daarnaast een videogesprek met burgemeesters van andere gemeenten waar rellen hadden plaatsgevonden.

