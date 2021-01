Voortvluchtige Gerel P. krijgt 20 jaar cel voor dubbele moordpoging

De voortvluchtige Gerel P. is veroordeeld tot twintig jaar cel voor een dubbele moordpoging in Noordeloos, bij Gorinchem. De straf is conform de eis. P. is sinds 2017 spoorloos en was niet bij de zaak aanwezig. Ook een advocaat liet zich niet zien.

De slachtoffers, twee mannen uit Rotterdam, werden eind 2016 bij een weiland in Noordeloos beschoten. Ze overleefden de liquidatiepoging, maar raakten zwaargewond.

P. haalde volgens de rechtbank zonder aanleiding zijn vuurwapen tevoorschijn en raakte een van de mannen in het hoofd en zijn lichaam. De andere man rende een sloot in en verstopte zich in het water, maar werd ontdekt en beschoten. Het slachtoffer raakte door twee kogels levensgevaarlijk gewond.

Drugs uit containers

P. probeerde daarna sporen te wissen, door zijn auto in brand te steken en een andere auto te verstoppen in een loods. Een paar dagen voor de liquidatiepogingen had hij zich uitgeschreven bij de gemeente en een adres in Suriname opgegeven. Volgens de rechtbank blijkt hieruit dat er sprake is van een vooropgezet plan.

"De slachtoffers overleefden de liquidatiepoging op wonderbaarlijke wijze", aldus de rechtbank. Voor de strafmaat maakt het volgens de rechter niet uit dat de twee niet om het leven zijn gekomen.

Een van de slachtoffers dacht een afspraak met P. te hebben over een klus om drugs uit containers te halen. Hij mist door de moordpoging zijn milt en een oog. Ook raakte zijn gehoor beschadigd.

Ontsnapping uit gevangenis

P. werd begin 2017 in Suriname opgepakt door een arrestatieteam, maar elf dagen later ontsnapte hij uit de gevangenis met behulp van een vuurwapen. Daarna is niets meer van hem vernomen.

De beloning die leidt naar de verblijfplaats van P. was aanvankelijk 15.000 euro, maar werd vorig jaar verdubbeld naar 30.000 euro.

P. wordt ook in verband gebracht met de groep rond Ridouan Taghi. Hij wordt verdacht van de liquidatie van spyshopmedewerker Ronald Bakker in 2015. Bakker zou de politie hebben ingelicht over de activiteiten van Taghi en die zou vervolgens opdracht hebben gegeven om Bakker te vermoorden.