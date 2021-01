Rederij MSC betaalt 3,4 miljoen euro voor afwikkeling containerramp

Rederij MSC betaalt een schadevergoeding van 3,4 miljoen euro voor de afwikkeling van de containerramp van twee jaar geleden in het Waddengebied. De rederij en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt, meldt demissionair minister Van Nieuwenhuizen.

Het schadebedrag is een vergoeding voor de kosten die het Rijk, andere overheden en natuurorganisaties hebben gemaakt bij het bestrijden van de gevolgen van de ramp.

Een deel van het bedrag is bestemd voor kosten die in de toekomst mogelijk nog gemaakt moeten worden, omdat nog niet alle containers en de inhoud daarvan zijn teruggevonden. Ook is een deel bestemd voor juridische kosten en onderzoek naar de ecologische gevolgen van de ramp.

Honderden containers overboord

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 voer het schip MSC Zoe over de Noordzee en verloor 342 containers. Negentien containers dreven naar de Waddenzee en een deel van de inhoud spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden en de kust van Groningen en Friesland.

In totaal zijn 299 containers of delen daarvan teruggevonden. De rest is nog zoek. Inhoud van de containers liggen nog verspreid over de zeebodem. Vissers gaan het afval met netten proberen te verzamelen, meldt Omrop Fryslân. Daar is drie ton voor gereserveerd. Acht ton is bestemd voor eventuele toekomstige schoonmaakacties op de stranden.

Ecologische schade

Behalve afval kwamen er door de ramp ook veel plastic bolletjes in het Waddengebied en de kuststreken terecht. In opdracht van Rijkswaterstaat zijn kort na de ramp wetenschappers gestart met onderzoek naar de ecologische gevolgen daarvan. Er wordt gekeken naar wat het effect is op planten, dieren en het complete ecosysteem van de Waddenzee. De uitkomst van het onderzoek wordt binnenkort verwacht, meldt Van Nieuwenhuizen.

Mocht blijken dat er sprake is van milieuschade, dan staat de verzekeraar van MSC garant voor 7 miljoen euro. Voorwaarde is wel dat dan vaststaat dat de containerramp met de MSC Zoe de oorzaak is van de schade en dat de rederij dus ook aansprakelijk gesteld kan worden.