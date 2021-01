Voor de tweede avond op rij geen grote incidenten rondom avondklok

De vijfde avond en nacht na het instellen van de avondklok is rustig verlopen. Voor de tweede avond op rij bleven grote incidenten uit. Verschillende regionale politiekorpsen spreken van een "beheersbare avond". In totaal werden er 51 aanhoudingen verricht, waarvan twintig voor online opruiing.

In Rotterdam had de politie het het drukst: daar werden gedurende de avond in totaal 25 jongeren aangehouden, voor het overtreden van de avondklok of omdat ze zich niet konden legitimeren.

In de regio Den Haag werden zes aanhoudingen verricht. Drie minderjarige jongens in Leiden werden gearresteerd omdat ze wasbenzine en vuurwerk bij zich hadden. In Katwijk, Den Haag en Gouda werd één persoon aangehouden, voor het bedreigen van een agent en het overtreden van de avondklok.

Vuurwerkbom

De politie in Den Bosch arresteerde een 19-jarige man die een steen naar een politiebus had gegooid. In Amsterdam werden geen aanhoudingen verricht, aldus de politie. Wel ontplofte er een vuurwerkbom onder een politieauto waar op dat moment niemand in zat. Ook in Utrecht bleven incidenten uit, al werden er wel twee mensen aangehouden vanwege opruiing. Ze hadden op sociale media opgeroepen tot rellen.

Datzelfde gold voor vier mannen uit Medemblik. Zij waren eerder van plan geweest om onrust te stoken in het West-Friese plaatsje en werden woensdag gearresteerd. In dezelfde zaak werden eerder al twee mannen aangehouden.