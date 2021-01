Brabantse boeren naar België, op de vlucht voor strenge stikstofregels

Tientallen boeren uit Noord-Brabant hebben de afgelopen jaren de overstap naar België gemaakt. Ze runnen in dorpen vlak over de grens stallen met duizenden dieren, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant aan de hand van cijfers van het Belgisch Staatsblad.

Mogelijke reden is dat de stikstofregels in België soepeler zijn. In Noord-Brabant wordt sinds 2017 serieus werk gemaakt van het stikstof- en fosfaatbeleid, waardoor het voor boeren moeilijker is om uit te breiden. In België kunnen ze hun uitbreidingsdromen vaak wel waarmaken. Daar is het bijvoorbeeld makkelijker om te boeren in de buurt van een natuurgebied.

Zo'n 45 bedrijven in de Belgische grensstreek zijn in handen van Nederlanders. Een groot deel daarvan is de afgelopen jaren gestart of uitgebreid, toen de stikstofdiscussie in Nederland hoog opliep.

5000 varkens op 50 meter van de grens

Een voorbeeld is het bedrijf Meermar in Hoogstraten. Het bedrijf heeft 5000 varkens en ligt op amper 50 meter van de Nederlandse grens. Vorig jaar is de boerderij overgenomen door een Brabantse familie. Die woont in Etten-Leur en heeft daar ook een varkensbedrijf, net als in het Belgische Wuustwezel.

Ook de uit Reusel afkomstige familie Van den Borne heeft meerdere stallen in België. In 2017 groeide hun bedrijf van 30.000 naar 80.000 kippen en 352 varkens. Daarnaast hebben ze nog twee stallen, samen goed voor 90.000 kippen. "Er zijn periodes dat het in Nederland makkelijker is en periodes dat het in België makkelijker is", zegt boer Stein van den Borne tegen Omroep Brabant.

Onvrede bij Belgische politici

Niet alleen in de grensstreek, maar in heel België zijn veel Brabanders actief. Veel van die boeren wonen nog in Nederland, tot onvrede van Belgische politici en burgers. Die zijn bang dat de sociale samenhang in de dorpen verdwijnt. In Noord-Brabant zijn eveneens klachten: de stank en de stikstof van de bedrijven waait de grens over.