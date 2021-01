FC Emmen huurt oude bekende Adzic van Anderlecht

Net als vorig jaar heeft FC Emmen zich tijdens de winterse transferperiode versterkt met Luka Adzic. De 22-jarige Servische aanvaller wordt opnieuw gehuurd van Anderlecht.

Adzic speelde, mede door de uitbraak van het coronavirus, vorig seizoen slechts drie wedstrijden in het shirt van Emmen. Hij scoorde daarin één keer.

Zevende winterse transfer

Emmen is hekkensluiter in de eredivisie met slechts zes punten. Trainer Dick Lukkien had al aangegeven op zoek te zijn naar aanvallende impulsen. De Drentse club heeft deze transferperiode niet stil gezeten, Adzic is de zevende winterse versterking.

Eerder deze maand maakten Jari Vlak (Volendam), Jean-Pierre Rhyner (Cádiz, gehuurd), Kerim Frei (Basaksehir), Elias Frei, Donis Avdijaj en Didier la Torre (allen clubloos) de overstap naar de Oude Meerdijk.

Middenvelder Michael Chacón verliet de Drentse club. Hij verruilde Emmen voor Atlético Nacional in zijn geboorteland Colombia.

Niet direct inzetbaar

Adzic is nog in afwachting van een werkvergunning en mist naar alle waarschijnlijkheid de eerstkomende twee wedstrijden. Lukkien hoopt hem op 12 februari in te kunnen zetten in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.