James laat zich even gaan in emotionele week voor NBA-kampioen Lakers

Het duel tussen de Lakers en de 76ers was een confrontatie tussen de koploper van de Eastern en Western Conference. Aan het eind van het reguliere seizoen plaatsen de beste acht ploegen van beide Conferences zich voor de play-offs.

De Lakers stonden in de topper bij Philadelphia 76ers drie seconden voor tijd nog voor, maar een raak schot van Tobias Harris bezorgde de thuisploeg de overwinning: 107-106.

"Het was een geweldig gevecht, maar we moeten zorgen dat we de volgende keer onze handen uit de snoeppot houden", zei sterspeler LeBron James na afloop. Met die opmerking refereerde hij mogelijk aan een dubieuze actie van hemzelf. Hij gaf de dunkende Joel Embiid een duw, waardoor de ster van Philadelphia lelijk op zijn rug viel.

De Lakers hebben nu veertien van hun negentien wedstrijden gewonnen. Ze waren hard op weg om ook hun elfde uitduel van dit seizoen te winnen, maar verspeelden in de laatste vijf minuten een voorsprong van veertien punten in Philadelphia.

James kreeg een onsportieve fout toebedeeld, maar werd niet weggestuurd door de scheidsrechter. "Het was gevaarlijk wat LeBron deed", zei Embiid. "Ik ben er zeker van dat als ik zoiets had gedaan, ik zeker was uitgesloten."

Overlijden Bryant dreunt nog steeds na

Wellicht dat James zichzelf even niet onder controle had, omdat het een emotionele week voor hem is. Een jaar geleden kwam Lakers-icoon Bryant om het leven bij een helikoptercrash en daar heeft James het nog altijd moeilijk mee.

"Ze zeggen dat tijd alle wonden heelt. Hoe verschrikkelijk en tragisch het nog steeds is voor ons allemaal, alleen de tijd kan het helen. Er zal nog veel tijd overheen moeten gaan."