WHO-team uit quarantaine, veldonderzoek naar oorsprong corona van start

Na twee weken in quarantaine mogen experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beginnen aan hun veldonderzoek naar de oorsprong van het SARS-CoV-2-virus. Het team, met ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, is vertrokken uit hun hotel in Wuhan, waar eind 2019 de eerste besmettingen met het coronavirus werden vastgesteld.

Er worden op korte termijn geen grote doorbraken verwacht. Dat heeft ook te maken met de houding van China. De vraag is of onderzoekers zonder tegenwerking hun gang kunnen gaan. Er is China veel aan gelegen dat het niet verantwoordelijk wordt gehouden voor fouten bij het uitbreken van virus.

"We gaan kijken naar de ziekenhuizen in de provincie, wat is daar in de maanden ervoor gezien?", zei Marion Koopmans eerder. "We proberen meer zicht te krijgen op wat er precies op die markt te koop was, welke dieren, welke producten en waar kwamen ze vandaan?"

Hoewel het team veertien dagen in quarantaine zat, werden de experts vanochtend bij vertrek begeleid door mensen die volledig in gele of witte beschermingspakken waren gestoken. Ook de buschauffeur had zo'n beschermende outfit aan. De onderzoekers zelf droegen alleen een mondkapje.

De Britse zoöloog Peter Daszak laat op Twitter zijn hotelkamer van de afgelopen twee weken zien: