'Panter' Lara van Ruijven schreef Nederlandse shorttrackgeschiedenis

Aanstekelijk enthousiast naast de baan, op het ijs messcherp loerend op haar kans. Altijd klaar om toe te slaan, als een panter. Zo verwierf Lara van Ruijven zich in haar korte loopbaan een prominent plekje in de Nederlandse sportgeschiedenis. "De gunfactor bij haar was enorm, ook door haar bescheidenheid en introvertheid", vertelt Joris van den Berg, shorttrackcommentator van de NOS. ""Ze was geen mooie shorttrackster, een beetje hoekig. Maar het was hartverscheurend mooi hoe ze tekeerging op het ijs." Twee momenten typeren de loopbaan van de Naaldwijkse shorttrackster, die vrijdag op 27-jarige leeftijd overleed: haar wereldtitel op de 500 meter en een bizarre olympische estafettemedaille.

Het hoogtepunt van haar individuele carrière realiseert Van Ruijven op 9 maart 2019. In het Bulgaarse Sofia wordt ze wereldkampioene op de 500 meter. In de finale neemt ze de leiding, maar op de streep drukt Martina Valcepina na veel duw- en trekwerk haar schaats net iets eerder over de streep. Onrechtmatig, oordeelt de jury. Die schrapt de Italiaanse uit de uitslag, waarna Van Ruijven als kersvers wereldkampioene voor de NOS-camera in huilen uitbarst. "Ik ben zo blij, dit is echt een droom." Bijna een jaar later, op 16 februari 2020, komt daar een gouden wereldbekermedaille bij. Ook bij de wereldbekerfinale in Dordrecht wint ze de 500 meter. Bekijk hieronder twee individuele hoogtepunten uit de loopbaan van Van Ruijven: haar wereldtitel en wereldbekergoud in Dordrecht en een langer interview.

Van Ruijven, regerend wereld- en wereldbekerkampioene op 500 meter - NOS

In 2013 maakt Van Ruijven op 20-jarige leeftijd haar debuut op het internationale shorttrackpodium. Bij de EK in Malmö pakte ze samen met Jorien ter Mors en Sanne en Yara van Kerkhof de Europese titel op de aflossing. Olympisch brons in wereldrecord Sindsdien is Van Ruijven, die door haar teamgenoten 'panter Lara' wordt genoemd vanwege haar bril en helm met pantermotief, een vaste waarde in de hechte aflossingsploeg van bondscoach Jeroen Otter. Bij de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang zet ze samen met Yara van Kerkhof, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting een kroon op hun jarenlange traject op weg naar de wereldtop. Na een bizarre ontknoping - Nederland start in de B-finale en is daardoor eigenlijk kansloos voor eremetaal, totdat er twee landen uit de A-finale worden gediskwalificeerd - veroveren de Nederlandse vrouwen brons op de achtervolging. In een wereldrecord, dat wel.

2018: shorttracksters vieren olympisch brons na bizarre ontknoping - NOS

Van Ruijven wordt in haar loopbaan ook twee keer Nederlands kampioene, in 2015 en in 2019. In februari van dit jaar juicht ze voor het laatst voor eigen publiek als ze bij de World Cup in Dordrecht binnen een uur de 500 meter en de aflossing wint. Schouderoperatie De laatste jaren heeft Van Ruijven veel last van haar schouder. Recent wordt ze daaraan geopereerd en na een snelle revalidatie zou ze in het Franse Font Romeu weer haar eerste meters maken op het ijs, tijdens een hoogtestage met de nationale selectie. Aan dat trainingskamp komt plotsklaps een einde als ze wordt opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen winter maakte Lara van Ruijven deel uit van de NOS Wintersquad. Ze gaf via vlogs op onze YouTube-pagina een inkijkje in haar leven als topsportster. Hieronder een selectie van haar beelden.