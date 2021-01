Coronacrisis kost 189.000 banen en zet arbeidsmarkt drie jaar terug

De Nederlandse arbeidsmarkt krijgt een gevoelige tik van de coronacrisis. In 2021 zijn er volgens de arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV 10,6 miljoen banen. Dat zijn er 189.000 minder dan in 2019.

In de meeste sectoren daalt de werkgelegenheid en neemt het aantal banen af, het meest in de horeca, het uitzendwerk en de industrie. In een paar sectoren komen er banen bij, zoals in de zorg, het openbaar bestuur en de ict.

In 2020 was op de arbeidsmarkt nog niet heel veel te merken van de coronacrisis. Er waren nauwelijks faillissementen en de werkloosheid steeg iets. Voor een belangrijk deel was dat het gevolg van de steunmaatregelen van de overheid. Wel lag het aantal gewerkte uren flink lager.

Terug naar 2018

Er verdwenen vorig jaar in totaal 86.000 banen. Dat banenverlies zet dit jaar door, verwacht het UWV, tot meer dan 100.000 aan het eind van dit jaar. De arbeidsmarkt is dan weer net zo groot als in 2018.

Banen verdwijnen vooral in sectoren die direct getroffen worden door de contactbeperkende maatregelen of waar met veel flexibele contracten wordt gewerkt. Bij de uitzendbureaus en in de horeca is dat het sterkst voelbaar. Daar verdwijnen respectievelijk 76.000 en 59.000 banen.