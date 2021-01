Matthijs van Nieuwkerk maakt Vlaamse popquiz: 'Droom die uitkomt'

Matthijs van Nieuwkerk gaat voor het Vlaamse VTM een spelshow presenteren. In Popquiz gaat hij op de commerciële zender Belgen aan de tand voelen over hun muziekkennis.

"Wie mij de laatste jaren een beetje gevolgd heeft en misschien zelfs toevallig mijn laatste programma Matthijs gaat door heeft gezien, weet dat ik zonder muziek nauwelijks kan leven", zegt de 60-jarige presentator in een persbericht. "Het is ook geen geheim dat ik al lang droom van een Vlaams avontuur."

Hij voegt eraan toe ook nog eens gek te zijn op quizzen. Zo presenteert hij al sinds 2002 op NPO 3 de Top-2000 à Go-Go. "Soms zit het mee!", concludeert hij.

Goede fles wijn

VTM-directeur Davy Parmentier noemt Van Nieuwkerk een 'klassebak' en roemt zijn scherpzinnigheid en encyclopedische kennis van muziek. Ook producent Tom Lenearts prijst zich gelukkig.

"Het was eerlijk gezegd zonder veel illusies dat ik Matthijs opbelde, want zowat alle Vlaamse mediahuizen hebben de voorbije jaren geprobeerd hem te strikken", zegt hij in het persbericht. "Maar het was een heel fijn contact. Matthijs was meteen enthousiast over ons programma, was vatbaar voor een goede fles spätburgunder én had wonder boven wonder plaats in zijn agenda."

Vorig jaar ruilde Van Nieuwkerk het dagelijkse De wereld draait door in voor een showprogramma op de zaterdagavond, dat op Oudejaarsavond voor het eerst werd uitgezonden. Wanneer Popquiz op de buis komt, is nog niet bekend, maar de opnames starten de komende lente. Kandidaten kunnen zich al opgeven.

Talkshow

Van Nieuwkerk was volgens Belgische media afgelopen jaar al in gesprek om met zijn tafeldame Evi Hanssen een talkshow te presenteren op de VRT.

Die onderhandelingen liepen op niets uit door een interne machtsstrijd binnen de publieke omroep. Toen de bestuurder die Van Nieuwkerk probeerde binnen te halen op non-actief werd gesteld, haalde dat ook een streep door het praatprogramma.

Discussie over salaris

Bij het commerciële VTM zal er waarschijnlijk minder discussie zijn over het salaris van Van Nieuwkerk, wat de afgelopen jaren een terugkerend onderwerp was in de Nederlandse politiek. BNNVARA-directeur Hox onthulde dat Van Nieuwkerk in 2018 363.000 euro ontving van de omroep, bijna twee keer de balkenendenorm die voor nieuwe contracten geldt.

Hoewel minister Slob er eerder al bij omroepen op aandrong dergelijk geld in programma's te steken in plaats van in grootverdieners, pleitte Hox juist voor een salarisverhoging. Volgens hem verdiende de populaire presentator met twee weken DWDD al zijn salaris terug.

Hox zei destijds al te vrezen dat Van Nieuwkerk een overstap naar een commerciële zender zou maken.