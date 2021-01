Opvallende handbaltransfer Dulfer na clinch met trainer: 'Kies voor mijzelf'

Kelly Dulfer tijdens de halve finale van het later gewonnen WK in 2019 - EPA

Handbalster Kelly Dulfer maakt na dit seizoen een opvallende transfer: de international en vaste waarde van het Nederlands team verlaat Borussia Dortmund voor SG BBM Bietigheim, de directe concurrent om de Duitse landstitel. Dat voelt voor haar als een opluchting. De 26-jarige Dulfer speelt sinds 2019 bij Dortmund, maar ligt in de clinch met trainer André Fuhr. Ze werd zelfs om disciplinaire redenen gepasseerd voor twee Champions League-duels. Ze besloot voor het EK van afgelopen december een nieuwe club te gaan zoeken. "Het voelt lekker nu ik weet dat ik aan het einde van het seizoen hier wegga", vertelt Dulfer in een eerste reactie. "We hebben een andere kijk op een aantal tactische zaken als het gaat om trainen en coachen, onder andere bij Champions League-wedstrijden", vervolgt de opbouwspeelster over haar coach. "Hij is het gewend om jonge speelsters te trainen en wij zijn meiden met een eigen mening. Daar kan hij niet zo goed mee omgaan."

Quote Mijn nieuwe coach zei precies wat ik de afgelopen twee jaar heb gemist. Kelly Dulfer

De 124-voudig international zegt dat de sfeer daar onder te lijden heeft. "Als een speler zijn mening geeft om de ploeg te helpen tijdens wedstrijden en trainingen en die is anders dan die van hem, dan wordt dat moeilijk of niet geaccepteerd. En dat terwijl deze spelersgroep heel leuk is. Dat maakt het jammer, dat je dat allemaal opgeeft voor een trainer." Met Dortmund gaat ze aan de leiding in de Duitse Bundesliga, met één punt voorsprong op de club waarbij ze zich na de Olympische Spelen van Tokio zal gaan melden. Dulfer tekent bij tweevoudig landskampioen Bietigheim (2017 en 2019) een contract voor twee seizoenen en ze komt er collega-international Danick Snelder tegen. Met haar nieuwe coach voerde ze een goed gesprek. "Hij zei precies wat ik de afgelopen twee jaar heb gemist. Hij ziet zich als onderdeel van het team, dat in overleg samen dingen bereikt. En Bietigheim is al jaren een stabiele ploeg, ook internationaal. Dat gaf een goed gevoel."

Oranje getinte clubs Kelly Dulfer verlaat bij Borussia Dortmund maar liefst zeven landgenoten, onder wie de internationals Laura van der Heijden, Inger Smits en Delaila Amega. Bij Bietigheim wordt ze samen met Danick Snelder de zoveelste Nederlander. Eerder kwamen onder anderen Tess Wester, Angela Malestein, Maura Visser en Van der Heijden uit voor de club.