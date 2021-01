Bike-off brengt beslissing over laatste baanticket Tokio: wie van de drie?

Baancoach Hugo Haak met de teamsprinters - NOS

Olympisch goud op dinsdag 3 augustus. Voor niets minder komen de Nederlandse teamsprinters straks, over 187 dagen, de baan op in het Japanse wielercentrum in Izu. Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen zijn al geruime tijd zeker van deelname aan de Spelen in Tokio. De twee snelste sprinters ter wereld, die ook op de individuele nummers aanspraak maken op goud, vragen zich nog slechts één ding af: wie is de starter die ons straks op gang trekt? Via een bike-off in het Zwitserse Grenchen wordt die vraag donderdag beantwoord. Drie renners komen ervoor in aanmerking: Roy van den Berg, Nils van 't Hoenderdaal en Theo Bos.

Bos gaat via bike-off voor laatste kans op olympisch goud - NOS

Het wordt peentjes zweten voor Hugo Haak. De man die in 2019 werd verkozen tot Coach van het Jaar, kan donderdag alleen maar toekijken. Zijn drie pupillen komen vanaf 14.00 uur de baan op voor drie keer één ronde. De individuele tijden worden bij elkaar opgeteld en wie gemiddeld de snelste is na die drie sessies gaat naar Tokio. "Hoe de verhoudingen liggen? Roy is de afgelopen jaren een vaste waarde geweest als starter in de teamsprint. Hij heeft zich altijd op deze manier weten te kwalificeren. Maar we gaan zien wat het wordt. Alles is mogelijk." Bekijk hieronder de wereldtitels die Nederland de afgelopen drie jaar behaalde. Het verhaal gaat verder onder de video.

Voorkeuren spreekt Haak verder niet uit. Hij weet dat hij simpelweg de snelste man moet hebben voor die cruciale eerste ronde. Als die eerste omloop eenmaal achter de rug is, wanneer het team op volle snelheid is, klaren Lavreysen en Hoogland de klus wel. Hoe staan de drie kandidaten ervoor? We spraken ze vlak voordat ze op 14 januari hun bubbel ingingen. Theo Bos Inmiddels 37 jaar is hij, routinier Theo Bos. Hij was er tijdens de Spelen van 2004 al bij en pakte daar zilver op de individuele sprint. Daarna koos hij voor een carrière op de weg, maar keerde in zijn nadagen terug op de baan. Wat kan hij? "Mijn kansen zijn heel klein. Ik merk in trainingen dat ik toch steeds een klein beetje langzamer ben dan die andere twee jongens. Maar het blijft een wedstrijd. Ik hoop dat ik een goede dag heb en zij een wat mindere dag. Dan kan ik misschien in de buurt komen." Bos droomt ergens nog van de medaille die ontbreekt op zijn palmares. "Ik wil niet achteraf spijt hebben dat ik er niet voor gegaan ben. Deze kans is me geboden door de KNWU. En daar ga ik vol voor. Ik weet dat het heel moeilijk is, maar ik wil mezelf niet verwijten dat ik het niet geprobeerd heb."

Roy van den Berg Haak noemde hem al. Roy van den Berg is de vaste waarde in het team de laatste paar jaar. Met de 32-jarige Kampenaar pakten de teamsprinters in 2019 en 2020 de wereldtitel. In de basis is hij de snelste, alle druk ligt bij hem.

Van den Berg vol vertrouwen: 'Superbeentjes komen eraan' - NOS

"Er staat heel veel op het spel. Zeker, ja. Maar ik kijk naar het positieve, zo sta ik er altijd in. Ik kijk uit naar de 28ste, de superbeentjes beginnen al te komen", zei Van den Berg twee weken geleden. "We hebben testen gedaan en daar kom ik heel erg goed uit. Het ziet er beter uit dan vorig jaar rond deze tijd. Ik wil sneller fietsen dan op de WK (tijd: 17,05) en dat zit erin."

Nils van 't Hoenderdaal Met Nils van 't Hoenderdaal boekten de teamsprinters hun eerste grote succes: de wereldtitel in 2018 in Apeldoorn. Hij, met 27 jaar de jongste van de drie, zoekt donderdag naar een tijd die vergelijkbaar is met zijn opening tijdens die gouden race.

Van 't Hoenderdaal op zoek naar 17,04 tijdens bike-off - NOS

"Ik kom steeds dichter bij de 17,04. Die tijd zal genoeg zijn voor het olympische ticket. Volgens mij sta ik er best goed voor. Ik merk dat ik steeds sterker word de laatste tijd." De laatste drie jaar heeft de geboren Amsterdammer moeite gehad om zijn oude niveau te halen. "Door het verplaatsen van de Spelen heb ik nu een nieuwe kans. Ik ben benieuwd of ik 'm kan grijpen."

Bike-off Bos legt uit hoe het in zijn werk gaat donderdag: "We hebben drie staande rondes. Daartussen hebben we 35 minuten pauze, om het zo veel mogelijk op het olympisch programma te laten lijken. We hebben een perfecte simulatie van de Olympische Spelen. Wie gemiddeld het snelste is van die drie staande starts, kwalificeert zich." De eerste start is om 14.00 uur. Beelden van de bike-off zijn later te zien op NOS.nl, in de NOS-app en in het Sportjournaal van 18.45 uur.

Na de bike-off kunnen alle tickets voor Tokio op naam worden geboekt, zo laat KNWU-directeur Thorwald Veneberg weten. "Met deze starter erbij zijn de vier sprinters die naar Tokio gaan bekend. Vanuit deze vier renners worden ook de plekken op de individuele sprint en de keirin ingevuld." Behalve Lavreysen en Hoogland gaat het ook om Matthijs Büchli, die normaal gesproken reserve zal zijn op de teamsprint en medaillekandidaat op de keirin. Officieel zijn onderstaande namen nog niet voorgedragen aan NOC*NSF, maar dat is een formaliteit. "Deze sporters hebben voldaan aan de nationale en internationale eis. Daar kunnen geen andere namen bijkomen." De NOS Olympische podcast Eerder blikten we in de NOS Olympische podcast met Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Jan-Willem van Schip vooruit op de Spelen in Tokio. Klik hier voor de aflevering met Hoogland en Lavreysen en hier voor de aflevering met Van Schip.