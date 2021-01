Minderjarige verdachte opgepakt voor brand in Rotterdams pretpark

De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden voor de grote brand in het Plaswijckpark in Rotterdam. De verdachte is afgelopen nacht thuis gearresteerd. De politie kan nog niets kwijt over zijn of haar identiteit.

In het pretpark in het noorden van Rotterdam ging gisteravond het theatergebouw in vlammen op. De politie en brandweer vermoedden al snel dat het vuur was aangestoken. Op sociale media werd een video gedeeld waarop het aansteken te zien zou zijn.

Voor het park zijn in korte tijd meerdere crowdfundingacties opgezet. Bij een ervan stond de teller aan het begin van de ochtend op ruim 38.000 euro. Er zitten donaties bij van 1000 en 500 euro.

De brandweer rukte met groot materieel uit: