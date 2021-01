Jongen (14) opgepakt voor brand in Rotterdams pretpark

Het bijna 100 jaar oude Plaswijckpark is voor veel Rotterdammers een bekende plek. Het richt zich met name op kleine kinderen en heeft attracties, dieren en een waterspeeltuin.

De politie kan nog niet zeggen of de tiener is aangehouden naar aanleiding van die video. "Dat filmpje is onderdeel van het onderzoek", zegt een woordvoerder.

In het pretpark in het noorden van Rotterdam ging het theatergebouw gisteravond in vlammen op. De politie en brandweer vermoedden al snel dat het vuur was aangestoken. Op sociale media werd een video gedeeld waarop het aansteken te zien zou zijn.

De politie heeft een 14-jarige jongen aangehouden voor de grote brand in het Plaswijckpark in Rotterdam. De verdachte is aan het begin van de nacht thuis in Rotterdam gearresteerd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Na de brand zijn in korte tijd meerdere crowdfundingacties opgezet. Bij een ervan stond de teller halverwege de ochtend al op ruim 72.000 euro. Er zitten donaties bij van 1000 en 500 euro.

De actie is een initiatief van Rozemarijn Moonen. "We hebben een abonnement en komen soms twee keer in de week," zegt ze. "Hier in het theater lagen blauwe blokken, een begrip in Plaswijckpark. Met die grote foamblokken kun je allerlei creaties maken. Er was ook een prachtig podium, waar je een show kon geven voor de mensen die er zaten.'

"Het was zoveel meer dan een gebouw," zegt Moonen. "Zelf kom ik uit Ridderkerk en ik neem ook graag de moeite om hiernaartoe te komen." Al het geld dat wordt opgehaald, gaat rechtstreeks naar het park, verzekert ze.

Herbouw volgt

Daar zijn ze bijzonder blij met de donaties. "Hartverwarmend", zegt Annemarie Blok-Weverling, voorzitter van de Stichting Plaswijckpark, in het NOS Radio 1 Journaal. Ze is geschrokken van de schade. "Het is werkelijk niet te geloven. Ik hoorde van de managers dat we een nieuwe beamer hadden opgehangen, maar alles is gewoon helemaal weg."

"We hadden hier een theaterruimte en een pizzarestaurant. Er werd voorgelezen, er waren theatervoorstellingen en er werd gezongen", zegt Blok-Weverling. "Veel generaties hebben hier tijd doorgebracht."

Het pretpark is verzekerd voor de schade, zegt Blok-Weverling. "Gisteravond was ik er helemaal kapot van en nu denk ik: kom maar op. De donaties geven ons een enorme duw in de rug om verder te gaan. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er in maart niets meer te zien is van deze ellende."

Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren in het park hebben het overleefd.