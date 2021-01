ING: grotere MKB-bedrijven gebruiken coronacrisis om te verduurzamen

Ondanks de coronacrisis investeren steeds meer bedrijven in verduurzaming, blijkt uit een onderzoek in opdracht van ING onder ruim 250 bedrijven. Ruim de helft van de ondervraagde bedrijven is tijdens de coronacrisis verduurzamen belangrijker gaan vinden.

Hoewel een deel van de bedrijven door de coronacrisis nu inteert op de reserves om overeind te blijven, zijn er ook bedrijven die juist nu de noodzaak voelen om te verduurzamen. Een derde van de bedrijven met tussen de 250 en 100 mensen in dienst heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het verduurzamen van de organisatie.

Recyclen, besparen en scheiden

Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING, is positief verrast door de uitkomst. "We zagen dat het afgelopen jaar de vraag naar financiering van duurzame investeringen is toegenomen. Door de coronacrisis lijkt de noodzaak van verduurzaming groter geworden voor bedrijven."

Bedrijven willen volgens ING voorbereid zijn op de toekomst. "Een klimaatcrisis leek altijd ver weg, maar ondernemers hebben nu gevoeld wat de gevolgen kunnen zijn van een crisis", zegt Kolk. Zo nemen steeds meer bedrijven maatregelen om te recyclen, energie te besparen en afval te scheiden en is er ook een toenemend aantal bedrijven dat grotere investeringen doet, zoals het produceren van duurzame producten en het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.

Meer investeringen in de toekomst

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven ervan uitgaan dat ze de gemaakte investeringen binnen vijf à tien jaar hebben terugverdiend. Ze financieren die dan ook vaak zelf, maar toch is er vorig jaar meer gebruik gemaakt van subsidies en leningen bij banken.

ING verwacht dat het aantal investeringen in verduurzaming alleen maar zal toenemen. "Hoewel bedrijven in bijvoorbeeld de horeca of evenementensector nu veel pijn voelen, zijn er ook bedrijven die na de eerste lockdown heel snel herstelden. Juist zij gaan de komende tijd nog meer willen verduurzamen", voorziet Kolk.