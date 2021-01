De worsteling van Martínez bij Ajax: een basisspeler zonder basisplaats

Lisandro Martínez baalt, Quincy Promes troost - AFP

Trainer Erik ten Hag noemt hem een basisspeler en vorig jaar had hij in de eredivisie na Dusan Tadic de meeste basisplaatsen. Bovendien is hij inzetbaar op drie posities en geliefd bij de Ajax-fans. Toch speelt hij dit seizoen niet of nauwelijks. Lisandro Martínez verpietert op de bank, maar waarom eigenlijk? "Het overkomt mij ook, dat ik thuiskom en me verdrietig en boos voel. Maar je hebt bepaalde beslissingen te respecteren. Ik moet mezelf bewijzen op de training en tijdens wedstrijden. Als ik word opgesteld, weet ik dat ik er klaar voor ben en zal ik er voor het team zijn", verwoordt Martínez zijn gevoel, eerder deze week op het clubkanaal van Ajax. Het is een enorme frustratie voor Martínez, weet ook Nicolas Gómez Zurita. De Argentijnse sportjournalist en -commentator volgt Martínez al zijn hele carrière en heeft hem verschillende keren uitgebreid gesproken. "Ik beschouw Martínez als een van de grootste troeven die de club in handen heeft. Hij kan uit de voeten op meerdere posities, is pas 23 jaar oud, is onderdeel van het Argentijns nationale team en heeft zich goed aangepast." Minder loopvermogen Een week geleden speelde Martínez sinds lange tijd weer eens negentig minuten. Na afloop van het gewonnen bekerduel met AZ (0-1) ging Ten Hag in op de situatie van de Argentijn. "Het is heel moeilijk. Het is een ontzettend goede speler. Het is een basisspeler die Ajax-niveau heeft en die nog kan groeien. Maar er is veel concurrentie voor hem: Daley Blind, Nicolás Tagliafico en Ryan Gravenberch. Zij zijn niet alleen sterkhouders en dwingen hun plek af, ze zijn ook nog eens weinig geblesseerd, waardoor Martínez het met minder minuten moet stellen dan vorig seizoen."

Lisandro Martínez in de eredivisie - NOS/ANP

Hoewel Ten Hag Gravenberch als concurrent noemt, kan Martínez een plek op het middenveld normaal gesproken vergeten. En dat terwijl Martínez vorig seizoen maar liefst in vijftien eredivisiewedstrijden op het middenveld begon. Dat hij zich daar niet meer op hoeft te richten, werd twee weken geleden wel duidelijk. Toen Gravenberch in het thuisduel met Feyenoord (1-0) uitviel met een blessure, werd niet Martínez maar Jurgen Ekkelenkamp ingebracht. "Ons middenveld heeft een andere invulling gekregen, waardoor Martínez vooral moet concurreren met Blind en Tagliafico", zegt Ten Hag daarover. "Hij heeft een goede techniek, overzicht aan de bal, duelkracht, maar het loopvermogen heeft hij bijvoorbeeld wat minder. Ik kies dan voor meer dynamiek en loopvermogen." Populair Opvallend feit: Martínez geeft zelf de voorkeur aan het middenveld. Pato Burlone Tubal, werkzaam bij TyC Sports in Argentinië, haakt erop in. "Voor de Argentijnen was het een verrassing dat Martínez als middenvelder speelde bij Ajax. Bij Newell's Old Boys en Defensa y Justicia speelde hij vrijwel altijd als linker centrale verdediger. Maar ik begrijp het wel. Zijn zeer goede techniek gaf hem de mogelijkheid om als verdedigende middenvelder te spelen." Gómez Zurita vertelt dat Martínez ontzettend populair is in Argentinië. "Hij is een zeer geliefde speler en krijgt veel steun van de voetbalfans, ondanks dat hij niet bij Boca Juniors of River Plate heeft gespeeld. Het Argentijnse publiek wordt onrustig op sociale media als bondscoach Lionel Scaloni Martínez niet selecteert voor de nationale ploeg. De fans beschouwen hem als een belangrijke schakel binnen de vernieuwingsfase die de nationale ploeg doormaakt."

Lisandro Martínez speelde op 22 maart 2019 zijn enige interland, tegen Venezuela - AFP

Maar wat maakt hem dan zo populair? Gómez Zurita: "Het is waarom hij mij ook opviel, als jeugdspeler. Ik was gefascineerd door zijn spel, zijn leiderschapskwaliteiten, zijn persoonlijkheid. En zijn mentale kracht. Dat is niet alleen voor hemzelf een fijne eigenschap, maar het motiveert en inspireert ook collega's, vrienden, familie en zijn vriendin. Het is en blijft een ingewikkelde situatie. En uitgebreide gesprekken met Ten Hag, die zijn er niet, weten de mensen die dicht bij Martínez staan. Hij hoort dat hij goed bezig is, maar daar koopt Martínez niets voor. Copa América Vergelijk het met Marc-André Ter Stegen bij de Duitse nationale ploeg of Klaas-Jan Huntelaar in het Nederlands elftal. De concurrent heeft een streepje voor. En laten we eerlijk zijn: Ten Hag heeft een luxeprobleem en zorgt met de keuze voor Blind en Tagliafico niet voor gefronste wenkbrauwen bij de achterban. En dus rest de vraag: moet Martínez eieren voor zijn geld kiezen nu het nog kan? AC Milan en Valencia hebben interesse om Martínez te huren tot het einde van het seizoen. Burlone Tubal: "Ja. Martínez moet een andere club vinden om minuten te maken en uitzicht te houden op een plek in de selectie van Argentinië. Dit jaar staat de Copa América op het programma."

Gómez Zurita beaamt dat. "Op dit punt in zijn carrière is het erg belangrijk voor hem om te spelen, een competitief ritme te hebben en te blijven excelleren op andere niveaus. Roberto Ayala, Scaloni's assistent, heeft aangegeven dat Martínez zijn een-tegen-een-duels moet verbeteren. Ajax is op den duur een geweldige leerschool om uit te groeien tot een topspeler, maar wat je nu moet doen, is spelen." "Hij is in de wolken met Ajax, hij heeft een geweldige relatie met Edson Álvarez en Nico Tagliafico, is blij met de steun van de mensen, voelt zich thuis in de stad - hij vindt Amsterdam leuker dan Buenos Aires -, dus daar ligt het niet aan." De kans dat hij deze dagen nog vertrekt, is miniem. Ten Hag wil Martínez absoluut niet kwijt. Dus als hij dinsdag - als de transfermarkt gesloten is - naar verwachting nog gewoon bij Ajax speelt, zal Martínez geduldig moeten blijven. Mentaal zal hij niet breken. "Mentaal is hij ijzersterk. Om die reden zal hij ook de top halen en ik verwacht wel dat Ten Hag hem uiteindelijk vaker zal gebruiken."