Wekdienst 28/1: Uitspraak moordzaak Duitse politicus • Dag van de Privacy

Goedemorgen! De Duitse rechter doet uitspraak in de zaak over de moord op CDU-politicus Walter Lübcke, bijna twee jaar geleden. En in Nederland doet de rechtbank in Middelburg uitspraak over een straatrace waarbij een vrouw om het leven kwam.

Eerst het weer: vandaag is het bewolkt en er valt flink wat regen. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. De temperatuurverschillen zijn groot: het wordt 3 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen opnieuw veel regen met in het noordoosten mogelijk ook sneeuw.