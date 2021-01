Senator Sanders haalt 1,5 miljoen euro op met producten met virale foto

De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft 1,8 miljoen dollar opgehaald met de verkoop van producten met daarop de foto van de senator tijdens de inauguratie van Joe Biden als president. Het bedrag, omgerekend zo'n 1,5 miljoen euro, is bestemd voor liefdadigheidsinstellingen in Sanders' thuisstaat Vermont.

Het beeld van fotograaf Brendan Smialowski werd al snel na de inauguratie een internethit. Te zien is hoe de linkse senator onderuitgezakt zit met gebreide winterwanten aan en zijn mondkapje scheef op zijn gezicht. Sanders werd door creatievelingen op allerlei plekken gefotoshopt.

De eerste voorraad producten met de foto was binnen een half uur uitverkocht. Sanders bood onder meer t-shirts, truien en stickers aan. In het weekend werd de voorraad aangevuld, en maandagochtend was ook dat allemaal verkocht.

Onder de indruk

"Jane (zijn vrouw, red.) en ik zijn onder de indruk van de creativiteit van zoveel mensen", meldt Sanders in een verklaring. "We zijn blij dat we mijn internetfaam kunnen gebruiken om inwoners van Vermont in nood te helpen."

Sanders zegt ook dat het opgehaalde geld geen vervanging mag zijn voor overheidssteun. "Ik zal er in Washington alles aan doen om ervoor te zorgen dat werkenden in Vermont en in heel het land de hulp krijgen die ze nodig hebben in deze crisis, de ergste sinds de Grote Depressie."

De maker van de foto zei afgelopen week dat hij "niet echt fan is" van dit soort foto's. "Ik probeerde de geschiedenis te documenteren en je wil niet dat je foto herinnerd wordt omdat mensen er de draak mee steken", zei hij tegen een lokale krant in zijn thuisstaat Connecticut.