'Ziekteverzuim zorg in 2020 naar record' • Leeuwen Artis weg om coronageldnood

Een van de rijkste mensen ter wereld, de Mexicaan Carlos Slim, is vanwege het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Volgens zijn familie gaat het prima met de miljardair, maar is de opname alleen om hem in de gaten te houden. "Hij is in zeer goede gezondheid", laat zijn familie weten aan persbureau AFP.

Slim vergaarde een fortuin met het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil en heeft volgens Bloomberg een geschat vermogen van ruim 55 miljard dollar. Hij deed in 2013 tevergeefs een bod op KPN. Afgelopen week bleek uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten dat América Móvil zijn belang in KPN onlangs heeft verhoogd van 16 naar ruim 20 procent. Onduidelijk is waarom.