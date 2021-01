Advies EMA: 3 weken tussen twee Pfizer-prikken • Amerikanen ingeënt in sneeuwstorm

Onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kunnen aan hun veldonderzoek naar de oorsprong van het coronavirus beginnen. Het team van experts was na aankomst in de Chinese stad Wuhan twee weken in quarantaine gegaan en die periode is nu afgelopen. Internationale persbureaus melden dat de onderzoekers donderdag hun hotel verlieten en met bussen vertrokken. Hoe hun reisschema eruit ziet, is niet duidelijk. Ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans maakt deel uit van het team.

Om het veldwerk is veel te doen geweest en de vraag is in hoeverre China de onderzoekers onbelemmerd hun gang laat gaan. Het land verzette zich eerder tegen het WHO-onderzoek naar de herkomst van het virus, vermoedelijk omdat het niet verantwoordelijk gehouden wil worden voor eventuele fouten.

Het virus stak in 2019 in de miljoenenstad Wuhan voor het eerst de kop op.