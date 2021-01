Veiligheidsdiensten VS waarschuwen voor binnenlands terrorisme

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwt voor een verhoogde kans op binnenlands terrorisme. De bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers zou extremisten aanmoedigen tot vergelijkbare acties over te gaan, schrijven de diensten in een verklaring.

Er worden door het ministerie geen concrete voorbeelden van mogelijke aanslagen genoemd. Wel wordt verwezen naar etnisch gemotiveerd terrorisme, zoals de aanslag in El Paso in 2019, waarbij een man het vuur opende op winkelende Mexicanen. Ook wordt verwezen naar "rellen in de afgelopen dagen", waarmee mogelijk wordt verwezen naar recente anarchistische protesten in Portland.

Volgens de verklaring is een grote groep Amerikanen ontgoocheld door het verlies van ex-president Trump. Het vertrouwen in de overheidsinstanties zou dermate laag zijn, dat een deel van hen bereid is over te gaan tot extremistische acties, vergelijkbaar met de bestorming van het Capitool.

Capitoolbestormers

Het is volgens Amerikaanse media opvallend dat de Capitoolbestorming door de diensten als terrorisme wordt bestempeld. In de VS heerst een debat over de vraag hoe de aanval moet worden getypeerd. De stempel van terrorisme kan mogelijk juridisch grote gevolgen hebben voor mensen die worden vervolgd voor hun rol in de verkiezingsonrust.

Ruim 150 bestormers worden op dit moment door justitie vervolgd. Naar nog eens tientallen is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Daarnaast is het opvallend dat de waarschuwing voor zeker drie maanden geldt. Doorgaans beperkt een terrorismewaarschuwing in de VS zich tot een specifieke feestdag of een bepaald evenement.

Saamhorigheid

In de verklaring wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de Amerikanen zelf. Hen wordt opgeroepen verdachte activiteiten van bekenden te melden bij de autoriteiten. Ook wordt het bezoeken van grote menigten afgeraden, mede vanwege de coronapandemie.

Tot slot komen de diensten met een oproep tot saamhorigheid: "Gemeenschappen zijn het sterkst als ze niet verdeeld zijn."