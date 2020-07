Italiaanse premier bezoekt Rutte, Wilders protesteert op afstand

De Italiaanse premier Conte is op bezoek bij zijn collega Rutte om hem te bewegen tot een soepeler opstelling tegenover het Europese herstelfonds. Voor de aankomst van de Italiaanse politicus op het Binnenhof stond PVV-leider Wilders tussen het op afstand gehouden publiek met een protestbord 'Geen cent naar Italië'. "Ik hoop dat Rutte dit bord ziet. Laat Italië zijn eigen boontjes maar doppen", aldus Wilders.

Conte en Rutte spreken over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro voor EU-lidstaten met economieën die zwaar zijn getroffen door het coronavirus, zoals Italië en Spanje. Het plan is om dit fonds voor twee derde uit subsidies en voor een derde uit leningen te laten bestaan.

Zelf broek ophouden

Nederland is samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken tegen het voorstel van de Europese Commissie. De vier willen dat er alleen leningen worden verstrekt, en wel onder strenge voorwaarden. In ruil voor een lening moeten de ontvangende landen economische hervormingen doorvoeren, vindt Rutte. "Italië moet leren zelf zijn broek op te houden, zei hij begin juli tegen een Italiaanse krant.

De PVV is tegen elke financiële steun aan de door corona getroffen EU-landen, of het nu om leningen of om giften gaat. Nederlandse burgers en bedrijven hebben het zelf moeilijk door de coronacrisis, zegt PVV-leider Wilders.

"In het Italiaans"

Premier Rutte, die op zijn Italiaanse collega stond te wachten, zag Wilders tussen het publiek staan en schertste dat hij de tekst beter in het Italiaans had kunnen formuleren. Conte kwam met een groot gevolg aan en liep meteen naar binnen bij het ministerie van Algemene Zaken.

Na afloop van het gesprek gaan Rutte en Conte dineren, er is een tafel gereserveerd in een Italiaanse restaurant in de Haagse binnenstad.