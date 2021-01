Advocaat kraakt tactisch vermogen spelers na nieuwe zeperd: 'Vrijdag bespreken'

Advocaat kraakt tactisch vermogen spelers na nieuwe zeperd van Feyenoord - NOS

Ze stonden erbij alsof ze een geliefde hadden begraven, ontredderd en aangeslagen. De verdiende 3-0 nederlaag van Feyenoord op bezoek bij sc Heerenveen kwam bij Steven Berghuis en Dick Advocaat hard aan. Harder dan de twee nederlagen ervoor, tegen Ajax en AZ, beaamde Berghuis. "En dan met name de manier waarop. Heerenveen creëerde net als AZ een overtal op het middenveld. Wij kregen het niet voor elkaar dat tactisch recht te zetten en dan kom je te zwemmen." Extra middenvelder sc Heerenveen speelde met vier middenvelders, in plaats van de gebruikelijke drie, met Joey Veerman in een vrije rol op links. Volgens Berghuis zag Feyenoord voor de wedstrijd al dat "er één buitenspeler af was", maar was een passend antwoord op die omzetting dan zo ingewikkeld te vinden? Berghuis: "Ja, blijkbaar wel want tegen AZ kregen we het ook al niet voor elkaar. Ja... terug naar de tekentafel zou ik zeggen."

Nederlaag bij Heerenveen komt hard aan bij Berghuis: 'Met name manier waarop' - NOS

Ook Advocaat beaamde dat zijn ploeg de strijd verloor op het middenveld, waar de Rotterdammers continu een mannetje minder hadden. Net als drie dagen eerder tegen AZ, zoals Berghuis al aanstipte. Advocaat: "Daar ben ik zelf ook wel mee bezig. Ik weet de oplossing ook wel, ik geloof wel dat ik weet wat we moeten doen, maar ik heb geen zin om dat jou te vertellen. Dat wil ik met de groep bespreken." Schuld van de spelers De Feyenoord-trainer schoof de schuld voor de nederlaag bij zijn spelers in de schoenen. "Het is elf tegen elf, ze spelen niet met een man meer. Ik vind dat een elftal dat moet oplossen." "Dat gebeurt nu niet en dat is nog een aantal keren niet gebeurd", vervolgde Advocaat. "Als één speler (Joey Veerman, red.) wat meer naar binnen speelt en je dan niet weet wat je doen moet, dan moeten we daarover praten."

Dick Advocaat is ontevreden met wat zijn spelers in Heerenveen laten zien - ANP

Dat praten moet vrijdag gebeuren, twee dagen voor de topper tegen PSV. Gevraagd of in die wedstrijd een ander Feyenoord voor de dag komt, liet Advocaat een pauze vallen. "Ja... Ik moet dat proeven bij de spelersgroep, hoe zij dat zien. Laat hen ook maar eens praten en 'loskomen', dan kijken we wat daaruit komt." "Dat is ook de enige manier: je moet er gezamenlijk uit komen, anders heb je een probleem." Gevoelig Advocaat drukte zich vervolgens bewust cryptisch uit, gevraagd of hij bedoelde dat je dan allemaal hetzelfde moet willen. "En kunnen", luidde het antwoord van de geroutineerde trainer. "Of het gevoelig ligt? Nou, ik vind het wel gevoelig als je dat niet kan oplossen, ja."

Steven Berghuis en Leroy Fer balen in het duel met Heerenveen - Pro Shots