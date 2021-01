Domper voor woningzoekenden: aantal nieuwbouwhuizen gedaald na jaren van stijging

Het is ook voor het eerst sinds 2015 dat het aantal nieuwe nieuwbouwwoningen niet stijgt. In 2014 lag het nog rond de 45.000, in de jaren daarop ging het dus steeds gestaag omhoog.

"We weten niet precies of de daling komt door de stikstof- en PFAS-problematiek of dat er gewoon minder bouwplannen waren", zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Het kan overal aan liggen, het is ietsje minder dan in 2019 maar nog steeds wel meer dan de jaren daarvoor."

In 2019 was er veel te doen om de uitstoot van stikstof en PFAS. Daardoor lag de vergunningverlening voor nieuwe bouwprojecten deels en tijdelijk stil. "Het duurt even voordat je dat terugziet in de nieuwbouwcijfer", zegt Van Mulligen. Van vergunning tot bouw, dat duurt al snel twee jaar, dus dat effect zal je misschien vooral zien in de cijfers van 2021 en 2022."

In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste nieuwe huizen gebouwd: ruim 15.000. Daarna volgen Noord-Holland en Noord-Brabant met ruim 10.000 nieuwbouwwoningen. Relatief werden in Flevoland de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Kabinetsdoel niet gehaald

Het kabinet heeft een paar jaar geleden als doel gesteld dat er tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen bijkomen om de grote woningnood in Nederland tegen te gaan.

Dat doel is vorig jaar dus niet gehaald, terwijl het kabinet ook de woningen meetelt die voortkomen uit het ombouwen van kantoren tot appartementencomplexen, en appartementen die in bestaande panden zijn gebouwd. Als je die bij de 69.322 nieuwbouwwoningen optelt, zijn er vorig jaar net iets minder dan 75.000 woningen bijgekomen, namelijk 74.565.

Het woningtekort is voorlopig nog lang niet opgelost. Op de langere termijn, in de komende tien jaar moeten er nog 845.000 woningen bijkomen om dat tekort terug te dringen, zei minister Ollongren afgelopen zomer in de jaarlijkse Staat van de Woningmarkt.

